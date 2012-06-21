Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
На території металургійного комбінату імені Ілліча в Маріуполі робітники виявили вибухонебезпечний предмет у вагоні з металобрухтом.
Після відповідного повідомлення на місце знахідки оперативно прибули співробітники піротехнічного підрозділу Головного управління ДСНС України в Донецькій області, які встановили, що серед брухту на підприємство завезли сучасний артилерійський снаряд калібру 152 міліметрів. Піротехніки вилучили згаданий боєприпас, який знешкодять у відведеному для цього місці, а правоохоронці тепер з’ясовують звідки і за яких обставин снаряд потрапив до вагона з брухтом.
Тим часом термінова робота піротехнікам знайшлася і неподалік Маріуполя у приморському Урзуфі, де місцева жителька під час прибирання курортного селища знайшла в урні для сміття …. дві гранати. Фахівці дійсно невдовзі вилучили тут два корпуси гранат Ф-1 без запалів, а ще ретельно перевірили навколишню територію, де більше не виявили ніяких вибухонебезпечних предметів. Встановлення і пошук правоохоронцями особи власника «лимонок» продовжується.