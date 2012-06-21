У портовому місті Маріуполь планують створити «Порт культур» — принципово новий культурно-освітній центр. Як повідомили у міській раді, основною метою центру стане актуалізація і популяризація історичної й культурної спадщини Маріуполя і всього Донбасу. Його діяльність планують присвятити темі міграції, що протягом кількох століть формувала приморське місто і стала однією з невід’ємних частин місцевої самобутності й ідентичності. А розробити концептуальний проєкт багатофункціонального «Порту культур» запропонували учасникам міжнародного архітектурного фестивалю.
З ініціативою про проведення архітектурного фестивалю виступило КПП «м. ЕХАБ» Маріупольської міської ради, переможців визначатиме міжнародне журі. А за один із запропонованих проєктів зможуть проголосувати онлайн і жителі міста, які також будуть причетними до створення «Порту культур», що може в недалекому майбутньому стати символом відродження міста і ще однією архітектурною пам’яткою. Культурний центр розташують на базі пошкодженого приміщення головного управління внутрішніх справ. Цей варіант обрали самі маріупольці під час попереднього опитування і голосування.