Павло КУЩ,

«Урядовий кур’єр»

У приморському Маріуполі на фінішну пряму вийшла підготовка до масштабного екологічно-художнього фестивалю «ЧИСТОFEST». Метою заходу, що відбудеться в міському парку імені Гурова в рамках підготовки до Всесвітнього дня прибирання «World Clenyp Day», є подальше підняття і розкриття існуючих екологічних проблем у місті, області та Україні ще й через мистецтво.

Фестиваль також пропагує культуру бережного ставлення до сміття та ідею вторинного використання твердих побутових відходів, а в цілому посприяє створенню особливого середовища для обміну досвідом однодумців, які займаються вирішенням екологічних проблем. Організатором перспективної акції виступила Громадська організація «Let`s do it, Ukraine» що об’єднує більше 1 мільйона волонтерів у всіх регіонах України і є частиною всесвітнього руху «Let`s Do It. World» поширеного у 113 країнах світу.

Зайве казати, що проблема збереження довкілля залишається дуже актуальною і пекучою для мешканців Маріуполя, де працюють відразу два потужні металургійні підприємства. Це підтверджує кількатисячний екологічний мітинг місцевих жителів, який кілька днів тому відбувся під красномовним гаслом «Маріуполь хоче дихати чистим повітрям!» Люди стурбовані погіршенням екологічної ситуації в місті: викидами в атмосферу пилу і газу, забрудненням річок Кальчика і Кальміуса та Азовського моря. Активісти підготували звернення до керівників міста, органів центральної влади та власників металургійних велетів із вимогою дотримуватися екологічних стандартів.