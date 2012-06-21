Вчені Національного інституту антропології та історії Мексики з'ясували, що золотий злиток, знайдений у міському парку Мехіко, є частиною скарбів ацтеків, які були розграбовані іспанськими конкістадорами на чолі з Ерано Кортесом. Про це повідомляється в прес-релізі на Phys.org.
Злиток вагою 1,93 кг був знайдений будівельником під час розкопок біля мальовничого парку Аламеда в центрі мексиканської столиці. Протягом 39 років його походження залишалося загадкою.
Дослідники провели рентгенівське сканування злитка і визначили, що золото було втрачено загарбниками 30 червня 1520 року, 500 років тому, під час «Ночі печалі», коли представники древньої цивілізації в місті Теночтітлан, розлючені вбивствами своїх жерців і воєначальників, вигнали іспанців зі столиці. При цьому конкістадорам вдалося забрати частину скарбів, привласнених ними в 1519 році, але, мабуть, вони загубили один із золотих злитків.
У червні 1520 року Кортес дізнався, що іспанський губернатор на Кубі послав групу солдатів, щоб заарештувати його. Він покинув Теночтітлан, залишивши в місті ацтеків лейтенанта Педро де Альварадо. У його відсутність в столиці ацтекської імперії стався конфлікт, що посилило напруженість між корінними жителями та іспанцями.
Золотий злиток важить майже 2 кг (4,4 фунта) і має довжину 26,2 см (10,3 дюйма), ширину 5,4 см і товщину 1,4 см.
Флуоресцентний рентгенівський хімічний аналіз дозволив визначити вік зливка – 1519-20 рік, що збігається з часом, коли Кортес наказав, щоб золоті предмети, викрадені з ацтекської скарбниці, були розплавлені в злитки для полегшеного транспортування в Європу.
Дослідження показало, що склад зливка відповідає складу інших ацтеківських золотих виробів того періоду.
«Золотий злиток є унікальним історичним свідченням трансцендентного моменту в світовій історії»,– сказав археолог Леонардо Лопес Лухан, який проводить розкопки на місці, де колись стояла святиня ацтеків.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»