Виготовлені на одному заводі автомобілі однієї моделі відправили на одну і ту ж гонку. Ніхто не сподівався, що новенькі автівки, повторять фатальну долю одна одної?
11 із 16 автомобілів, які брали участь у заїзді Citroen DS3, потрапили в халепу: вилетіли з траси і перекинулися. І майже всі на одному і тому ж підступному повороті.
Ця серія аварій, трапилася в данському Сількеборзі на Citroen DS3 Cup. Конструктори тепер ламають голову: чи правильно було вибрано гуму? А може аварія сталася через раптовий північноєвропейский дощ? Чи ще якісь причини завадили успішним перегонам?..
Незважаючи на масштабність ДТП, наслідки виявилися дуже скромними: лише одного з пілотів довелося оглянути медикам, а решта десять обійшлися навіть без подряпин. А що сказали з приводу цієї серії аварій у керівництві французького автоконцерну – поки невідомо.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»