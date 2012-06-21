Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»
Миколаївський тепловозоремонтний завод оголосив «антивірусний» конкурс флешмоб на краще фото з величезним байком, який встановлено біля дитячого містечка «Казка» у Миколаєві.
Півтора роки тому завод подарував місту новий артоб’єкт – чотириметровий байк, який полюбився містянам та став оригінальною фото зоною. На жаль, за цей час великий мотоцикл облюбували вандали, які позбавили його підсвічування та фар, пошкодили сидіння. Втім, за декілька днів працівники тепловозоремонтного заводу відновили об’єкт і він, оновлений, прикрашає вхід до дитячого містечка. Дирекція заводу запропонувала жителям міста, дітям та дорослим своєрідний «антивірусний» флешмоб, – сфотографуватися з байком та викласти в фейсбуці свої позитивні та незвичні світлини з хештегом #байкНТРЗ.
Як зазначив директор підприємства В’ячеслав Симченко, «переможці отримають призи. Таким чином ми хочемо довести, що навіть у період карантину можна знаходити щасливі моменти в житті, проявити фантазію і радіти кожному дню».