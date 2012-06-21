Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»
Працівники податкової міліції Головного управління ДФС у Миколаївській області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури виявили черговий факт зберігання та реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв.
Під час оперативних заходів встановлено, що групою осіб налагоджено реалізацію фальсифікованих алкогольних напоїв у пластиковій тарі та тетра-пак упаковках. Незаконну алкогольну продукцію «підприємці» реалізовували на території Миколаєва та в курортних зонах Миколаївської області.
На підставі ухвали слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва, податковою міліцією Головного управління ДФС у Миколаївській області проведено обшук автомобіля, який доставляв незаконно виготовлені алкогольні напої. За результатами обшуку з незаконного обігу вилучено алкогольну продукцію прозорого та коричневого кольору, розлиту у пластикову тару та упаковку типу «Bag-in-Box», у кількості 1780 літрів на суму майже 300 тисяч гривень.
За скоєним злочином слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Миколаївській області розслідується кримінальне провадження, порушене згідно ч. 1 ст. 204 Кримінального кодексу України (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів), що передбачає покарання у вигляді штрафу від 17000 до 34000 гривень. Тривають слідчі дії.