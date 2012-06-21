Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»
У Миколаєві відкрили амбулаторію загальної практики сімейної медицини №2 центру первинної медико-санітарної допомоги №1, що знаходиться у віддаленому мікрорайоні міста – Широка Балка. Сімейна амбулаторія отримала і сучасне оснащення: електрокардіограф, спірограм, забезпечена комп’ютерною технікою, підключена до мережі Інтернет.
У закладі працює денний стаціонар на три ліжка, «електронна черга» пацієнтів, активно заповнюються декларації з вибору лікаря з надання первинної медичної допомоги. Важливою подією стала передача амбулаторії сучасного мобільного діагностичного комплексу сімейного лікаря вартістю 50 000 грн.
Амбулаторію відкрито після реконструкції, яка розпочалася рік тому. Загальні витрати на реконструкцію та закупівлю медичного обладнання, інвентарю, меблів склали майже п’ять мільйонів гривень. Загальна площа амбулаторії була збільшена в шість разів: з 50,7 квадратних метрів до 396,2 квадратних метрів; замінено газове опалення на електричне. І найголовніше –на другому поверсі приміщення споруджено дві службові квартири загальною площею 129,4 квадратних метрів, які після процедури оформлення відповідної документації чекають на молодих фахівців закладу. В амбулаторії первинну медико-санітарну допомогу отримують 9941 особа, з них 2111 дітей. До кінця року на Миколаївщині планується побудувати 18 нових медичних амбулаторій.