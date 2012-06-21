Перший випадок захворювання на гепатит А в Миколаєві зареєстрували в листопаді минулого року. Поступово кількість хворих зростала, і масові звернення містян почали фіксувати з 28 грудня. На сьогодні відомо про 35 випадків захворювання на вірусний гепатит А. Серед хворих — шестеро дітей. Усі вони перебувають в Миколаївській обласній інфекційній та дитячій інфекційній лікарнях.

Усі пацієнти проживають у Заводському (30 випадків) та Інгульському (п’ять випадків) районах міста. Після епідеміологічного розслідування було встановлено, що заражені вживали доочищену воду з пунктів розливу ТМ «Чиста вода». Загалом у місті працюють 120 пунктів розливу питної води. Раніше перевірки на точках продажу не здійснювали і зразки води для аналізу не відбирали. Нині частина кіосків, де її продавали, зачинена. Вони не працюватимуть до завершення перевірок і остаточних результатів аналізів води.

Як повідомила начальник управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства ГУ Держспоживслужби в Миколаївській області Лариса Бурденко, закрито п’ять із семи точок розливу, де більшість хворих купувала воду. Частина з цих кіосків очищує воду, взяту з водопровідних мереж, а деякі торгують водою, яку привозять. У будь-якому разі треба дочекатися результатів лабораторних досліджень взятих зразків води. Однак, за словами Лариси Бурденко, навіть якщо експертиза виявить, що вода придатна для вживання, це не виключає можливості, що вона могла бути заражена, оскільки інкубаційний період гепатиту А становить до 40 діб. Фахівці обіцяють перевірити не лише пункти продажу питної води, а й водогін. При цьому вони запевняють, що потреби запроваджувати карантин у навчальних закладах міста немає.

У поліції вже відкрили кримінальне провадження за статтею про зараження людей. Винним загрожує від 3 до 8 років в’язниці.

Тим часом у Миколаївській облдержадміністрації відбулася оперативна нарада з приводу ситуації, яка склалася із захворюванням на гепатит А. Радник голови облдержадміністрації Євген Шевченко наголосив, що сезонне підвищення захворюваності на гострий вірусний гепатит А в Миколаївській області спостерігається щороку. Так, у 2016 році захворіло 58 осіб, з них 35 — діти; у 2017 році — 43 особи, із них 12 дітей. Чиновник звернув увагу на необхідність детального дослідження якості води та доручив провести масштабну інформаційно-роз’яснювальну роботу з населенням щодо профілактики захворювання.

Місцеві лікарі-інфекціоністи запевняють, що контролюють ситуацію з хворими пацієнтами. Обласна інфекційна та дитяча обласна інфекційна лікарні забезпечені необхідними медпрепаратами та обладнанням для ефективного лікування хворих на гепатит А. Про це повідомив начальник управління охорони здоров’я Миколаївської облдержадміністрації Павло Георгієв. За його словами, обласна інфекційна лікарня має запас розчинів, крапельниць, шприців та інших необхідних засобів на чотири доби. «Враховуючи те, що пацієнти із захворюванням на гепатит А ще можуть бути госпіталізовані до лікарні, і для запобігання будь-яких негараздів у вихідні дні управління охорони здоров’я видало наказ про перерозподіл ліків у медзакладах», — повідомив чиновник. Так, за два дні в обласній інфекційній лікарні буде запас необхідних ліків, якого вистачить на два тижні для того, щоб надавати якісну допомогу пацієнтам.

Павло Георгієв також зазначив, що в обласній дитячій інфекцій лікарні ситуація стабільна. Крім цього, управління охорони здоров’я облдержадміністрації домовилося, що з 9 січня обласний центр паліативної допомоги почне безкоштовно проводити обстеження населення на виявлення гепатиту А. Павло Георгієв зауважив, що у випадку, якщо раптом буде виявлено нові випадки захворювання, то доросла інфекційна лікарня зможе прийняти ще щонайменше 50 пацієнтів, таку саму кількість хворих готова прийняти і дитяча інфекційна лікарня.

Директор Миколаївського обласного лабораторного центру Держсанепідслужби України Володимир Клочко не вбачає необхідності проводити масову імунізацію миколаївців проти гепатиту А. Проте жителі Миколаєва можуть за власним бажанням придбати вакцину, звернутися до лікаря і за відсутності протипоказань зробити необхідне щеплення.