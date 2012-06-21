Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»
За процесуального керівництва прокуратури Миколаївської області, співробітники Головного управління Нацполіції в області припинили діяльність організованої злочинної групи, яка займалася незаконним виробництвом, виготовленням, придбанням, зберіганням, перевезенням та збутом особливо небезпечної психотропної речовини амфетаміну на території міста Миколаєва.
Організатором злочинної групи виявився 26-річний оперуповноважений сектору карного розшуку одного з відділів поліції м. Миколаєва, лейтенант поліції, який до злочинної діяльності залучив двох місцевих жителів, віком 28 та 35 років. Зловмисники організували в гаражі, розташованому в одному із районів м. Миколаєва, нарколабораторію, де виготовляли «зілля», а згодом збували наркотик місцевим жителям. Правоохоронцями задокументовано десять епізодів їхньої злочинної діяльності.
У рамках кримінального провадження правоохоронцями проведено сім обшуків, у ході яких в учасників групи вилучено майже 50 грамів речовини, грошові кошти здобуті злочинним шляхом, банківські картки для розрахунків, мобільні телефони, чорнові записи, інгредієнти та обладнання для виготовлення амфетаміну. Усіх членів організованої злочинної групи затримано згідно зі ст. 208 КПК України. Найближчим часом затриманим буде повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) та обрано запобіжний захід.