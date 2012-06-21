Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»
У Миколаєві ввели в експлуатацію збудований за підтримки ЄС центр розміщення іноземців, який став третім в Україні. Днями установу, яка офіційно почала працювати ще в квітні, відвідали представники Держміграційної служби України, представництва ЄС в Україні, омбудсмена та місцевих органів влади. У центрі розміщуватимуть іноземців-порушників міграційного законодавства та осіб, переданих до України в рамках міжнародних угод про реадмісію.
Центр розрахований на одночасне утримання до 100 іноземців. Відкриття центру має суттєво скоротити витрати територіальних органів міграційної служби східних та південних областей на транспортування іноземців. Миколаївський центр облаштовано сучасними системами безпеки та забезпечення життєдіяльності. Також створені умови для забезпечення прав людини відповідно до стандартів Європейського союзу.