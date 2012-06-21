Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»
У Миколаївській обласній універсальній науковій бібліотеці відчинив двері музей книги, який налічує дві тисячі примірників раритетних книжок та інших друкованих видань. Про це йдеться в сюжеті телеканалу Суспільне:Миколаїв. До експозиції музею увійшли старовинні видання ХVІІ століття, книги, які друкувалися виключно на території України до 1917-го року, мініатюрні книжки, поліграфічні, іноземні, періодичні та довідникові видання.
Музей створили на базі відділу рідкісних видань Миколаївської обласної універсальної наукової бібліотеки. У першій експозиції представлена лише незначна частина унікальних видань з 55 тисяч, що зберігаються у фондах музею. Завідувачка відділом науково-дослідної роботи з рідкісними і цінними виданнями Тетяна Серебрякова продемонструвала окремі експонати та розповіла про їхню історію.
Франко-італійський словник, рідкісне видання 1686 року, довгий час зберігався в Олександрівській гімназії. «Цей словник становить бібліографічну та наукову цінність для філологів, мовознавців, оскільки вони завдяки словнику мають змогу прослідкувати еволюцію мов, – зазначила бібліотекарка. – Є колекція книг, яка належала родині Аркасів. Це 43 унікальні сатродруки. Про те, що вони належали саме цій родині, свідчать вензелі, надписи авторів, які адресували ці книги, помітки самих Аркасів. Найціннішим примірником є книга «Описание Ираклийского полуострова. Древностей его» авторства Захарія Аркаса. Цей примірник потрапив до бібліотеки з вклеєним приватним листом Миколи Аркаса до його сина».
Ідея створення музею книг на базі бібліотеки належить Надії Богзі, яка пропрацювала директоркою Миколаївської обласної універсальної наукової бібліотеки майже 30 років. Вона пишається роботою працівників, які втілили її мрію. «Це – література на віки. Ми не могли її видати на широкий загал. Навіть наші працівники в рукавичках працюють з кожною книгою, бережно ставляться до неї. Це золотий запас і самої бібліотеки, і всієї області», – зазначила Надія Федорівна, яка нині очолює регіональне відділення Української бібліотечної асоціації.
А розпочалося створення музею два роки тому, коли заклад отримав державну субвенцію у пів мільйони гривень. Протягом наступних років надійшли ще майже 400 тисяч гривень, які пішли на закупівлю безконтактного сканеру для оцифровування книг, спеціалізовані меблі та на створення належних умов для зберігання рідкісних видань.
Директорка обласної наукової універсальної бібліотеки Вікторія Агаркова, зазначила, що музей може стати родзинкою для туристів та гостей міста та місцем екскурсійного відвідування для всіх бажаючих.