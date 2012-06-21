Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»
Після ремонту в Миколаївській обласній клінічні лікарні відновив роботу апарат для проведення магнітно-резонансної томографії. Пристрій не працював у повноцінному режимі понад три роки через зламані котушки — працювала лише одна, за допомоги якої можна було здійснювати виключно дослідження головного мозку та шийного відділу хребта. А протягом останніх 11 місяців апарат не працював взагалі.
За рішенням обласної ради виділено бюджетні кошти для проведення його ремонту. Цього року на придбання зламаних котушок та ремонт виділено 609 тисяч гривень, а у 2017-му році придбано блок безперебійного живлення вартістю 250 тисяч гривень. Таким чином, менш, ніж за рік у ремонт цього апарату МРТ вкладено 860 тисяч гривень. МРТ-дослідження проводитимуться безкоштовно для жителів Миколаївської області за наявності направлення лікуючого лікаря та хворим стаціонару обласної лікарні.