У Миколаївській ЗОШ №57 імені Т.Г. Шевченка розпочався місячник доброти. На урок доброти учні принесли хатніх улюбленців, а також презентації з фотографіями, змонтовані відеосюжети, розповіді та оповідання про хатніх тварин. На партах стояли клітки з хом’ячками, котиками, морськими свинками. Цю гуманну акцію любові до тварин проводять не вперше.
Директор школи Андрій Малахов зазначає: «Виховання добротою не може бути разовою акцією. У нас це системна просвітницько-виховна робота. Місячники організовуємо традиційно, щоб підсилити акцент на піклуванні про хатніх тварин. Уроки тривали за розкладом, але на кожному — українській мові, біології, історії, хімії, правознавстві та інших — учителі порушували тему хатніх тварин. Упевнений: якщо змалечку говорити дитині, що братів наших менших не можна ображати, дорослою вона завжди піклуватиметься про тварин».
Учителі розповіли дітям, як ретельно прибирати килимки у квартирі від шерсті котів і собачок, якими засобами побутової хімії можна користуватися, щоб не нашкодити ні собі, ні тваринам. Наймолодші учні писали цікаві історії про поведінку і звички свого хатнього улюбленця і підкреслювали слова з голосними і приголосними звуками.
Старшокласники говорили про хімічний склад корму для тварин. Скільки і яких мікроелементів потрібно, чим корм відрізняється від харчів для людей. Школярі дізнались, як виховати собаку слухняним.
Діти демонстрували артистичні мініатюри, як тварини мовою запахів, рухів тіла й голосу передають свої почуття.
«Це суперпозитивний день! —поділилась учениця 10 класу Марія Деордієва. — Дуже люблю тварин. У нас удома вони є. На уроках ми говорили про безпритульних собак і котів, про те, як передбачити їхню поведінку, зустрівши на вулиці. Вважаю, що бродячих тварин не має бути в цивілізованому суспільстві. Дуже жорстоко живу істоту викидати на вулицю. У місті має бути більше притулків для тварин. Але важливо постійно про них говорити — крапля, кажуть, камінь точить. І якщо всі казатимуть у вічі тим, хто викидає тварин, що це жорстоко й підло, то й приблуд на вулиці поступово поменшає».
Нині у школі триває благодійний збір продуктів і засобів догляду за тваринами. Спеціально відведено приміщення, де діти можуть занести пакети з кормом і крупою, мисочки для годування, ошийники тощо. Коли їх буде достатня кількість, планують віднести все у притулок для тварин, над яким школа має шефство.