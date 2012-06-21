Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»
У зв’язку із карантинними заходами та закриттям для відвідування миколаївського зоопарку, нині на території установи тихо та безлюдно. Саме такий режим сприяв тому, що після багаторічної перерви тут загніздилася пара чорних лебедів.
Птах родом з Австралії, на відміну від інших пернатих, частіше відкладає яйця взимку чи ранньою весною. Їх висиджують протягом шість тижнів по черзі самка та самець, а через п’ять місяців після того, як вилупляться дитинча, ті вчаться літати.
Як розповіла заступниця завідувача відділу орнітології зоопарку Олена Олійник, миколаївські лебеді опікуються чотирма яйцями, самець оберігає гніздо від нападів ворон, які вже примітили легку здобич. А ще зоопарк запропонував миколаївцям та гостям міста не сумувати за тваринами під час карантину, тож на своїй сторінці у фейсбуці викладає відеоролики, замальовки з життя мешканців зоопарку. Перше відео присвятили десяти найпопулярнішим тваринам зоопарку та розповідям про них.
За даними опитування відвідувачів складено своєрідний рейтинг миколаївських улюбленців. На десятому місці – кумедні сурикати, вище – екзотичні кенгуру, хитрі єноти, старожил 70-річний крокодил Вася, шимпанзе, леви та тигри, сімейство білих ведмедів, бегемоти. Перше місце посіли новосельці зоопарку, які прибули сюди минулого року, – два жирафи та два слони.