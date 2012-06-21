Інна ОМЕЛЯНЧУК,
«Урядовий кур’єр»
Напередодні Млинівська селищна рада (яка є центром об’єднаної територіальної громади) ухвалила рішення про закриття гімназії та переведення її учнів до ЗОШ№3, мотивуючи економією фінансових ресурсів. У відповідь педагоги та батьки спочатку перекрили трасу, а потім кілька активістів оголосили голодування. Люди не погоджуються з рішенням, яке ухвалила влада, котра, кажуть, має бути найближчою до їхніх проблем.
Народний депутат України Олександр Дехтярчук, що є переконаним прихильником децентралізації, в цьому випадку підтримує рішучу позицію млинівчан. Ось такі гримаси фінансової децентралізації. Тож сьогодні делегація з Млинова на чолі з головою РДА вирушила до заступника міністра освіти України, щоб, урешті-решт, відстояти гімназію.