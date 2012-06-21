Через стрімке зростання кількості хворих на коронавірус в Україні буде обмежено коло осіб, які зможуть виїхати до країн ЄС. Про це під час традиційного онлайн-брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов. За його словами, до ЄС дозволено в’їзд іноземним громадянам з країн, де кількість активних хворих на 100 тисяч населення становить 16 і менше. В Україні позаминулого тижня цей показник становив 37, а минулого — вже 57. Тому буде обмежено можливість в’їзду українців до ЄС, окрім дипломатів, громадян, які мають сезонну роботу в сільськогосподарському секторі, виїжджатимуть на навчання, які шукають притулку в країнах ЄС. «Цей перелік динамічний і його змінюватимуть у разі, якщо в Україні поліпшиться ситуація з рівнем захворюваності на COVID-19. А це можливо лише за умов повного дотримання рекомендацій МОЗ: соціальної дистанції, маскового режиму в громадських закладах і транспорті, дезінфекції рук», — наголосив міністр. Також він нагадав, що до 31 липня заборонено роботу дитячих оздоровчих таборів.
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