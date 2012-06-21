Марія ЛАГІДНА
для «Урядового кур’єра»
У випадку втрати громадянином України закордонного паспорта під час перебування за кордоном потрібно звертатися до українського посольства чи консульства для отримання посвідчення особи. Про це йдеться у роз’ясненні Департаменту консульської служби МЗС, опублікованому на сторінці відомства у мережі Фейсбук.
«У разі втрати паспорта за кордоном і необхідності терміново повернутися на Батьківщину громадянину України може бути оформлене посвідчення особи на повернення в Україну», — наголосили в МЗС.
Для оформлення посвідчення заявник має подати до дипломатичної установи заяву-анкету; документ, виданий компетентним органом іноземної держави, що підтверджує факт звернення особи з приводу втрати документа, і документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України.
Якщо оформлюється посвідчення дитині або дані про дитину вносяться до посвідчення законного представника, потрібно надати свідоцтво про народження дитини. Також необхідно буде подати фотокартки й документ, що підтверджує сплату консульського збору.
У МЗС зауважили, що оформлення та видача посвідчення здійснюються протягом одного робочого дня, але не більш, як п’яти робочих днів з дня подання всіх документів.
У разі необхідності надсилання письмового запиту до територіальних підрозділів Державної міграційної служби України з метою ідентифікації особи строк оформлення посвідчення може бути подовжено до часу отримання відповіді на такий запит, але не більш як 30 днів.
Разом із тим у МЗС наголосили, що у разі коли громадянин України втратив документ у країні, на території якої відсутня дипломатична установа, оформлене посвідчення може бути доставлено заявнику засобами поштового зв’язку, якщо це дозволяється законодавством такої країни.