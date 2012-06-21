Олег ГРОМОВ,
«Урядовий кур’єр»
Національний банк України планує знизити і стабілізувати інфляцію на рівні 5% у середньостроковій перспективі. Про це на відкритті щорічної дослідницької конференції заявив голова регулятора Яків Смолій.
«Ми йдемо до цієї мети, і йдемо впевнено. Якщо 2015 рік ми завершили з інфляцією понад 40%, наразі вона знаходиться на рівні 13%. Цього року показник знизиться до однозначного рівня, в середині 2019 — увійде в цільовий діапазон. А в 2020 році інфляція вийде на рівень 5%», — підкреслив він.
«Я не вірю, що за підсумками 2018 року інфляція в країні може бути, приміром, 8-9%. Вона буде 10-12%. Проте хочу сказати, що перші два місяці 2018-го були дуже болючими для України — ціни зростали доволі швидко. Однак спільна ефективна робота Нацбанку та Кабміну призвела до того, що темпи інфляції в березні-квітні значно знизилися, така ж тенденція була і в травні», — зазначив «Урядовому кур’єру» глава Української асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко.
За його словами, цілком можливо, що в період з червня по вересень в країні відбуватиметься дефляція. Також експерт впевнений в тому, що знизивши хоча б частково розмір ставки ПДВ (а таке питання наразі проговорюється, адже в Європі ця ставка коливається від 5 до 7%), ми зможемо досягти значних успіхів у боротьбі з інфляцією.