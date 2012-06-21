Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
Знаний на всю Україну Цивільний повітряний патруль, який врятував не один десяток життів, доставляючи тяжко хворих чи травмованих жителів Харківщини до медичних центрів, започаткував впровадження непересічного нового проєкту з попутних повітряних перевезень.
Як повідомляє kh-news.net, літак повітряного патруля вже здійснив перший пробний рейс з Краснокутська до Харкова, доставивши пасажирів до обласного центру всього за півгодини. Такими послугами зможуть скористатися мешканці Краснограда, Сахновщини, Кегичівки, Зачепилівки, Лозової, Первомайська, Золочева та інших населених пунктів, де є відповідні умови для приземлення та зльоту літаків малої авіації.
За словами керівника Цивільного повітряного патруля Юрія Покуса, подібні авіапослуги пасажирських перевезень неодмінно будуть затребуваними, адже на Харківщині чимало людей, які забажають переміщатися в регіоні з максимальною швидкістю. Також він зазначив, що в недалекому майбутньому ЦПП збирається налагодити попутні повітряні перевезення і в інші міста України.