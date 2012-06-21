У Піщанському навчально-виховному комплексі Красноградського району на Харківщині відкрили дві групи для дошкільнят, тут зможуть прийняти ще 40 маленьких мешканців.
За словами заступника директора з навчально-виховної роботи Піщанського НВК Людмили Виноградової, протягом останніх 10 років у дошкільному підрозділі закладу було лише дві групи для дошкільнят на 40 малюків.
«Місць не вистачало. Усього в черзі в нашому селі було майже 70 осіб. Створювали групи півтора року. Завдяки допомозі влади та міжнародних партнерів вдалося створити ще дві групи на 40 осіб», — розповіла Людмила Виноградова.
У нових групах сучасні умови перебування. Для закладу закуплено нові іграшки, меблі, обладнання на кухню, створено сучасний медпункт.