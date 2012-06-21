Володимир ГАЛАУР,

«Урядовий кур’єр»



Шкільний музей у харківській школі №34 відкрився після кардинального оновлення і змінився до невпізнанності. В його приміщенні встановили нові стелажі, обладнали оригінальне освітлення та тематично розширили експозицію. Наразі виставка знайомить відвідувачів із знаковими етапами життя гімназії, її учнів та випускників.

Як розповіли у навчальному закладі, ідея відкрити музей з’явилася ще 40 років тому у випускників, які навчалися у повоєнні роки. Вони запропонували відтворити історію закладу і цю ідею одностайно підтримали педагоги та учні. Відтоді усі разом збирають по крупниках спогади, фотографії та речі з минулого.

Одним із найстаріших експонатів музею стала картина дев’ятикласника Павла Панченка, який навчався з початку відкриття школи у 1935 році. Тоді він і написав свою картину. У музеї є зала, де представлені експонати, присвячені випускникам, які воювали у Другій світовій війні. Там зібрані гільзи патронів тих часів, каски, різноманітна зброя тощо. У музеї також зберігається багато власних речей колишніх учнів: підручники, зошити, олівці. Серед цього історичного скарбу можна знайти планшет та книгу героя-підпільника, лист матері з фронту льотчика-винищувача та багато інших цікавих експонатів.

Під час відкриття музею, приуроченого Естафеті пам’яті, яка проходить у харківських школах, педагоги, учні та інші виступаючі зійшлися на думці, що їхній музей зберігає не лише славну історію гімназії, а й у сього міста.