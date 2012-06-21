Інна ОМЕЛЯНЧУК,
«Урядовий кур’єр»
Молоденьке деревце гінкго-білоби з’явилося в бібліотечному парку Національного університету «Острозька академія». Його висадили випускники-бакалаври навчально-наукового інститут права: на згадку про свій випуск та зі сподіваннями, що воно надихатиме майбутніх студентів і просто прикрашатиме парк. До слова, тут уже росте доволі унікальна колекція.
ДОВІДКА «УК»
Ginkgo Biloba — унікальна рослина, яка не має аналогів у світі флори, є рекордсменом-довгожителем з міцним здоров’ям. На його основі щорічно створюються тисячі фармакологічних препаратів від низки хвороб. У східних країнах це дерево дуже шанують, часто висаджуючи поблизу храмів, звідки ще одна його народна назва— «храмове дерево».