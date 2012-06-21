Олег ГРОМОВ,
«Урядовий кур’єр»
Польські експерти очікують масштабну кризу в будівельній галузі країни, оскільки, її ринок постав перед загрозою втрати українських працівників, задіяних у ній.
У польському будсекторі - 400 тисяч працівників і на нього припадає 8% ВВП. Після входження у 2004 році Польщі до Євросоюзу, в країні щороку стрімко зростає будівництво не лише житла та комерційної нерухомості, а й доріг. Державна дорожна агенція країни планує витратити до 143 млрд злотих або 31,46 млрд євро до 2025 року.
Однак на сьогодні, за даними агенції Блумберг, країну вже полишив кожен п’ятий український будівельний трудовий мігрант.
Тому польський бізнес просить Сейм внести до пакету стимулюючих економіку засоби для послаблення різних умов та вимог до українських будівельників. Так, можна продовжити терміни перебування та робочих віз. Це дасть змогу не нараховувати штрафи, а також призупинить справляння деяких податків та зборів.
Зазначимо, що за оцінками місцевих фахівців, зараз у Польщі працює 2 млн українців. Ще до кризи, пов’язаної із коронавірусом, і польські , й українські експерти зазначали, що у 2020 році до 20% українських трудових мігрантів, які працювали в Польщі у 2019 році, не приїдуть знову на роботу до країни. Сьогодні цей процес значно прискориться.