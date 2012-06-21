Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур’єр»
Усі комунальні музеї Полтави вчора були дуже популярними, у місті відбулася акція, згідно з якою всі охочі мали можливість безплатно побувати на екскурсіях і сфотографуватися з музейними експонатами. Таку можливість полтавцям і гостям міста надали: Художній музей (галерея мистецтв) імені Миколи Ярошенка, державний історико-культурний заповідник «Поле Полтавської битви» та літературно-меморіальні музеї Івана Котляревського, Володимира Короленка і Панаса Мирного.
Авторів найкращих селфі комісія з музейних працівників та мистецтвознавців відзначить інформаційно-презентаційним набором «Полтава туристична».
Акція «селфі» в музеї заснована у 2014 році британською блогершою й мистецтвознавцем Мар Діксон і покликана популяризувати національні культурні надбання кожного народу.