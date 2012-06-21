Сьогодні зранку в Полтаві на окремих маршрутах зупинився громадський транспорт, власники якого вимагають від міської влади збільшення тарифу. Щойно встановлений, згідно з рішенням Харківського апеляційного суду, тариф у автобусах – 4 гривні за квиток їх не влаштовує. Вони вимагають збільшити його удвічі, до 7 – 8 гривень. Під час страйку хоч і з проблемами, але можна було доїхати з центру на Південний вокзал. Складніше було виїхати з околиць, зокрема з селища Розсошенці. Більшість перевізників довозили пасажирів тільки до центру міста.
Частина перевізників продовжувала повноцінно працювати, вбачаючи можливість непогано заробити за відсутності конкурентів. Страйкарі розповіли, що ця зупинка транспорту стосується тільки питання тарифів, у той час як їхні колеги по транспортному цеху – таксисти протестували проти існуючих цін на паливо. Зранку біля сотні машин перекрили рух на трасі Київ –Харків, а потім частково – напроти Полтавської міськради. Збираються стояти там до ранку. Якщо їхні вимоги щодо цін на паливо не почують, то таксисти налаштовані перекрити «кільце» повністю.
Тариф у 4 гривні в автобусах, 2 гривні в тролейбусах запровадили в Полтаві у травні 2015 року. З січня цього року тариф зріс до 5 гривень за квиток. Після переформатування міської влади перевізникам пообіцяли виплатити компенсації за перевезення пільговиків за серпень, але поставили умову – повернутися до тарифу в 4 гривні. 26 вересня цю вимогу виконало КП «ПЕАТ», потім це зробили всі інші перевізники.