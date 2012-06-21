Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур’єр»
Відразу два колеса відпало у мікроавтобуса «Рута 20 ПЕ» під час руху вулицею Маршала Бірюзова у Полтаві. Поліція склала на водія два протоколи за незадовільний технічний стан транспортного засобу. Мікроавтобус перевозив пасажирів за маршрутом №51 (Південний вокзал – Алмазний – Половки – Південний вокзал).
Повідомляється, що маршрутка вже понад рік нелегально здійснює пасажирські перевезення. Її стан далекий від ідеального, адже «Рута» 2003 року випуску.
Подібні випадки траплялися у місті над Ворсклою й раніше. У березні цього року в Полтаві на вулиці Небесної сотні в іншої «Рути» на 42 маршруті також на ходу відпало колесо. А за рік до цього, така сама «Рута» втрачала колесо на маршруті протягом доби двічі. Це сигнал для дорожньої поліції: таким горе -водіям і машинам не місце на дорогах.