Вже до 15 жовтня в Полтаві розпочнуть опалювальний сезон. Усі будинки, якими опікується ЖЕО№2, до зими підготовлені. Паспорти 67% з них підписані «Теплоенерго». Решту паспортів комунальники скоро підпишуть. — По деяких з будинків є зауваження, але ці недоліки оперативно усувають, — розповів секретар Полтавської міськради, виконуючий обов’язки Полтавського міського голови Олександр Шамота. За його словами, там, де є проблеми по підготовці ОСББ та кооперативів, міськрада готова допомогти.
До опалювального сезону готові також і 37 шкіл із централізованим опаленням. Є нюанс по школі №3. Там наразі йде реставрація, частина робіт незавершені. Але до Покрови цей навчальний заклад також підключать до опалення.
Із 50 садків міста 40 із централізованим опаленням готові до зими й мають відповідні документи. У 10 садках встановлені теплогенератори. Всі лікарні та амбулаторії міста повністю готові до зими.
Окреме питання — це підготовка до опалювального сезону мікрорайону Новобудова. — Ми неодноразово проводили наради з цього питання. Цьогоріч вирішуватимемо його за допомогою депо. А вже в наступному році матимемо час підійти до проблеми комплексно, — розповів перший заступник Полтавського міського голови Андрій Лямін.