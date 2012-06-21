Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур’єр»
Через день-два на вулиці Полтави виїде екобус Citroen Jumper, який за графіком курсуватиме мікрорайонами і збиратиме у населення небезпечні відходи: ртутні градусники, люмінесцентні лампи, батарейки. До цього відпрацьовані прилади, які містять небезпечну для здоров’я ртуть, у місті ніколи не збирали для утилізації, а відпрацьовані батарейки збирали у межах профільних акцій. Екобус купили на вимогу екоактивістів, він коштує майже 1 мільйон гривень.
Наразі доробляють графіки роботи екобуса, на нього встановлюють систему примусової вентиляції з фільтром, завершують повну герметизацію кузова. Також на автомобіль нанесуть яскравими фарбами відповідні написи з тим, щоб люди упізнавали його здалеку.
Як розповів «Урядовому кур’єру» директор КАТП – 1628, до автопарку якого буде закріплений екобус, Тарас Бойко, послугу щодо збору небезпечних відходів надаватимуть тільки фізособам, організації мають самостійно укладати договори з їхнім підприємством.
За його словами, комунальники вже уклали договори на утилізацію відходів з двома ліцензованими фірмами із Запоріжжя та Києва. Ведуться перемовини на укладання договору і ще з однією фірмою.