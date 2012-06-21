Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур’єр»
У Полтаві місцеві жителі перекрили ділянку траси Київ – Харків – Довжанський, яка проходить через місто. Люди обурені, що дорогу державного значення роками не ремонтують. Вони заблокували рух, поставивши автівки поперек траси. На плакатах написали: «Може Полтаву досить ганьбити?»
Раніше ділянка дороги була у комунальній власності, але жодні роботи міські дорожні ремонтники на ній не проводили. Начебто такою була позиція Полтавського міського голови. У лютому дорогу передали на баланс Служби автодоріг у Полтавській області. Але й ця структура повільно запрягає.
У Полтавській облдержадміністрації повідомили, що роблять усе можливе для вирішення ситуації з ремонтом аварійної ділянки дороги: ОДА виступила комунікатором між міською владою та Службою автодоріг, оперативно прийняла рішення про відведення землі. Але віз і нині там.
«Ми повністю підтримуємо обурення людей. Адже дорогу ніхто ремонтувати не збирається. У нас, на жаль, таких повноважень просто немає», – повідомив директор департаменту будівництва ОДА Тимофій Голбан.
Керівництво Полтавської ОДА звернулося до в. о. голови «Укравтодору» Славоміра Новака з проханням врегулювати ситуацію.