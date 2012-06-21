Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур’єр»
На наступній сесії Полтавської міськради затверджуватимуть розпорядження Полтавського міського голови, зокрема тих, що стосуються укладення договорів оренди. Із загального списку можна виділити приміщення колишньої вечірньої школи за адресою Павленківська площа,6, яка в минулому році горіла 18 разів. Розпорядження передбачає погодження заявлених та виконаних поліпшень орендованого майна одним із полтавських ФОП на нежитлові приміщення площею 474, 3 квадратних метри вартістю 125 тисяч гривень без ПДВ. Це означає, що орендодавець, який власним коштом ремонтує комунальне майно, отримує право на приватизацію об’єкту без проведення аукціону.
Орендар уже вставив пластикові вікна, двері, заасфальтував відмостку під стіною будівлі, виконав низку інших ремонтних робіт. Інформацію про можливу приватизацію колишньої школи підтверджує й проект рішення «Про внесення змін та доповнень до рішення чотирнадцятої сесії Полтавської міської ради сьомого скликання від 16. 02. 2018 «Про затвердження переліку об’єктів комунальної власності територіальної громади м. Полтава, що підлягають приватизації у 2018 році». Проект передбачає внести у список на приватизацію згадані 474,3 квадрати на Павленківській площі. Начебто, приміщення використають для торгівлі.