З 1 жовтня в усіх пасажирських автобусах Полтави, не залежно від форми власності, встановили тариф на перевезення – 4 гривні за квиток. Про це потурбувалося нове керівництво міста, яке попередні тарифи вважає неприйнятними. 26 вересня КП «Полтаваелектроавтотранс» повернулося до старих тарифів: 2 гривні – в тролейбусі, 4 гривні – в автобусі. В якості «компромісу» з перевізниками на виконкомі міськради прийняли рішення заплатити перевізникам за 23 дні серпня 8,7 мільйона гривень компенсації за пільговиків. При цьому самі перевізники називають прийнятний для них тариф – 7–8 гривень за квиток.
Подейкують, що такий «транспортний комунізм» у Полтаві триватиме недовго. Й невдовзі тарифи на проїзд доведеться підвищувати. Та поки що в містян є привід для радості.