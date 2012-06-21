Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур’єр»
Полтаву не даремно називають красунею. Місто над тихоплинною річкою Ворсклою потопає в садках і квітниках, там самих тільки парків понад двадцять, а ще близько сорока скверів, приблизно півтора десятка бульварів і шість окремих зелених зон. Тому в місті відносно чисте повітря й комфортний мікроклімат. Але цього комфорту може не бути, якщо потурати різного роду грошовитим забудовникам, які будують без розбору, хаотично, спотворюючи прекрасне обличчя вічно юної Полтави.
Усвідомлюючи це, місцеві активісти, представники міської влади забили на сполох: необхідно якось протидіяти цьому невпорядкованому «будівельному рухові», й вихід було знайдено у стінах міської ради. Депутати вирішили створити в місті ще цілих п’ять зелених зон, які в майбутньому можна перетворити на повноцінні парки, з квітниками, лавочками, урнами для сміття, велосипедними доріжками, спортивними майданчиками тощо.
А поки що ці узаконені зелені зони стануть на заваді розповзанню міських кладовищ, зокрема Новоміського, яке межує з житловими будинками на вулиці Дослідній, утворенню звалищ ґрунту й сміттєзвалищ.
У раді над цим уже працюють. Відповідно, незабаром у Полтаві буде вже не шість зелених зон, а удвічі більше.