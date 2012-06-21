Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур’єр»
Зараз багато доріг Полтавщини знаходяться у критичному стані, зокрема й тому, що ними неконтрольовано їздить великоваговий автотранспорт. Місцеві громади й обласна влада давно хотіли зробити їхній рух контрольованим, адже ремонтувати дороги, які невдовзі будуть розбиті, це марнотратство. Поступово від намірів перейшли до діла – встановили в районах певну кількість майданчиків під вагові комплекси. І вже є результат. Крім виявлення авто порушників, до бюджетів у вигляді штрафів надійшли чималі кошти.
Цими днями Агентство місцевих доріг і Укртрансбезпека встановили майданчик під ваговий комплекс і в Полтаві. Й у перший же день його роботи інспектори прогнозовано почали «ловити рибу» на колесах. Зокрема один з порушників дорожнього руху перевозив вантаж на 6 тонн більший за норму. Щоб відбити у нього охоту робити так і надалі, його оштрафували майже на 500 євро. Штраф не підлягає оскарженню.