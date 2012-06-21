Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
На блокпосту у Слов’янському районі, що функціонує тут у рамках проведення операції Об’єднаних сил, правоохоронці під час перевірки одного з легкових автомобілів виявили ретельно захований у салоні небезпечний вантаж. Власник транспортного засобу – 37-річний житель Харкова спробував вивезти за межі прифронтової Донеччини п’ять гранат Ф-1 та РГД-5, запали до них, а ще димову міну. В особистих речах подорожнього поліцейські також натрапили на згортки із речовиною зеленого кольору та з характерним запахом канабісу.
Усі ці заборонені і небезпечні знахідки були вилучені слідчо-оперативною групою правоохоронців, а співробітники Слов’янського відділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч 1. ст. 263 КК України (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами чи вибуховими речовинами) та ч.1. ст. 309 КК України (Незаконне зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних речовин). Слідство триває і правоохоронці насамперед з’ясовують походження бойових гранат і мету, для якої їх придбав чоловік і намагався перевезти до сусідньої області.