Район проведення операції Об’єднаних сил з робочим візитом відвідала американська делегація на чолі із заступником помічника міністра оборони США Лорою Купер.
Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України на офіційному сайті.
У Маріуполі під час брифінгу на базі Донецького обласного військового комісаріату заступник міністра оборони України Аліна Фролова та представники військового командування ознайомили іноземну делегацію з нинішньою безпековою ситуацією на Приазов’ї та заходами, що вживаються усіма силовими структурами для стабілізації і покращення гуманітарної складової в районі проведення операції.
Згодом, під час візиту до Маріупольського морського торговельного порту, делегація з США відвідала стоянку кораблів тактичної групи «Тритон» ВМС ЗС України. Тут українські військові моряки провели для гостей оглядову екскурсію пошуково-рятувальним судном «Донбас» та здійснили вихід у море на малому броньованому артилерійському катері «Кременчук». Представники Збройних Сил України також детально розповіли про нинішню ситуацію в Азовському морі та агресивні дій РФ в акваторії.