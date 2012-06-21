Інна ОМЕЛЯНЧУК,
«Урядовий кур’єр»
«Єдина церква» – такий напис зі свічок з’явився на майдані Незалежності в Рівному. Саме тут пройшов публічний молебень, до якого долучилися сотні рівнян, а зініціювали й провели – священики УПЦ (КП) щоб привернути увагу до цього болючого питання. Вони, зокрема, читали молитви на підтримку звернення Президента Порошенка до Вселенського патріарха Варфоломія за надання Томосу православній церкві в Україні.
«Ми повноправно ввійдемо в число 16- ти помісних церков і отримаємо те, що нам належить давно», – звернувся до вірян архієпископ Рівненський та Острозький Іларіон.