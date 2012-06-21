Міжнародна група вчених на чолі з палеонтологами з Бейлорського університету (США) виявила в Африці скам'янілі рештки трьох раніше невідомих науці видів зубастих птерозаврів - літаючих ящурів крейдяного періоду, які населяли Землю майже 100 мільйонів років тому.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Вчені знайшли череп найдревнішого предка курей і качок

Дослідження опубліковане в журналі Cretaceous Research, а коротко про нього йдеться на сайті Університету Бейлора. Скам'янілі рештки птерозаврів досить рідко трапляються вченим. Більшість відомих кісток були виявлені раніше в Європі, Південній Америці та Азії.

Однак мешкали ці літаючі ящури і на території сучасної Африки. Група вчених, до складу якої входили біологи, виявила копалини щелепи в пустелі Сахара. Вірніше, скам'янілості вченим продали жителі невеликого села під назвою Беггаа на південному сході Марокко.

«Селяни щоденно просівають багато піску і знаходять скам'янілості, починаючи від зубів і кісток і закінчуючи повними скелетами, - говорить провідний автор дослідження Меган Л. Джейкобс. - Потім вони продають свої знахідки перекупникам артефактів і вченим. На цьому вони заробляють достатньо грошей, щоб вижити , а ми регулярно отримуємо нові скам'янілості для ідентифікації та опису».

Цього разу до рук вчених потрапили справді унікальні викопні рештки. Аналіз показав, що щелепи належать трьом раніше невідомим видам зубастих птерозаврів. Ймовірно, вони літали над світом, в якому панували хижаки. Ці істоти були частиною древньої річкової екосистеми в Африці, де буяло життям. Тут поряд з динозаврами жили риби, крокодили і черепахи.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У бурштині знайшли лапку ящірки, яка жила 20 млн років тому

Дослідження показало, що африканські птерозаври були дуже схожі на своїх родичів, знайдених на інших континентах. Полювали вони в основному на рибу. Птерозаври мали значні розміри, але при цьому їх вага була дуже невеликою. Розмах крил становив від трьох до чотирьох метрів.

Кістки у птерозаврів були дуже тонкими і порожніми, як у сучасних птахів, а товщина стінок була з сучасний аркуш паперу. Саме ця особливість допомагала гігантським істотам злітати і парити в небі.

Скам'янілі рештки вимерлих істот знайшли в шахті, розташованій на околицях Ерфуда, міста на південному сході Марокко. На скам'янілості натрапили жителі одного з місцевих сіл, які показали знайдені зуби і кістки птерозаврів ученим. Потім в шахту вирушила наукова експедиція, яка виявила тут безліч цінних решток.

Як раніше повідомляв "Урядовий кур'єр", вчені вперше знайшли скам'янілу шкіру вимерлого пінгвіна, що жив 43 мільйони років тому.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»