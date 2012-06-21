Олег ЧЕБАН,
«Урядовий кур’єр»
У приміському селі Агрономічне Вінницького району розпочав роботу центр надання адміністративних послуг, який створили рішенням сесії сільської ради. Він надає 37 видів адміністративних послуг щодо забезпечення прав населення в соціальній сфері, паспортної системи, реєстрації бізнесу і майна, земельних відносин, пенсійного забезпечення тощо.
Таким чином, тепер мешканці мають можливість вирішувати питання у межах своєї територіальної громади. Це дуже зручно, адже раніше вони були змушені звертатися до ЦНАПів міста Вінниці.
Послугами цього центру надання адміністративних послуг також можуть скористатися мешканці сусідніх сіл – свого району та Тиврівського. Задля його ефективного функціонування створено 5 робочих місць при виконавчому комітеті Агрономічної сільської ради.
Крім того, у приміщенні встановили термінал та банкомат «ПриватБанку», що теж зручно. Агрономічне – перше село на Вінниччині, яке самостійно відкрило ЦНАП. Разом з тим, протягом минулого року в сільській місцевості області в об’єднаних територіальних громадах було відкритл 6 ЦНАПів. За інформацією облдержадмінфістрації, на сьогодні заплановано відкриття ще 4 таких центрів в ОТГ.