На базі загальноосвітньої школи села Суходіл Глухівського району відкрили музей відомого земляка Героя Радянського Союзу, почесного громадянина міста Суми Василя Опанасовича Батехи (1919—2016). З цієї нагоди до маленької батьківщини захисника Вітчизни з’їхалося чимало гостей із районного центру, навколишніх сіл, Сум, зокрема з міської організації ветеранів України. Присутні вшанували пам’ять Героя, згадували, яким він був у мирному житті, розповіли про його подвиги в роки Другої світової війни.
Василь Батеха брав участь в обороні Києва, Моздока, в Курській битві, воював на різних фронтах. А Зірки Героя удостоєний 22 лютого 1944 року за форсування Дніпра, коли як командир роти протитанкових рушниць знищив десятки ворогів. Відтепер усі, кому дорога пам’ять про минуле, можуть завітати до шкільного музею, де зібрано численні експонати, що розповідають про бойовий подвиг земляка.