Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
Асоціація дизайнерів «4-й блок», яка виступила ініціатором проведення масштабного інтелектуально-мистецького проекту, за словами організаторів фестивалю, ставила дві основні цілі: збереження палацово-паркового комплексу «Садиба», та створення на його території конкурентоспроможного комплексного туристичного продукту. Фестиваль, який проходив з 20 по 24 червня, став красивим та дійовим інструментом для привернення уваги громадськості, влади, інвесторів до відновлення визначної історико-культурної пам’ятки Харківщини.
Програму фестивалю «Культурний хакатон» вибудували з двох частин: інтелектуальної та культурної. Протягом перших трьох днів учасники інтелектуального хакатону – архітектори, IT-фахівці, художники, інженери-урбаністи, юристи, працівники музеїв, дизайнери – працювали над розробкою проектів ревіталізації Шарівської садиби.
Переможців конкурсу проектів привітала голова Харківської облдержадміністрації Юлія Світлична та вручила їм призи – сертифікати на 10 000 гривень.
Гостей фестивалю чекали виставка сучасного плакату «Екологія культури», театралізований перфоманс «Святковий бал», презентація QR-коду Шарівської садиби, який розміщено на інформаційній дошці комплексу.
Також у рамках заходу для дітей і дорослих працювали майстер-класи з живопису, кераміки, дизайну, проходили історичні квести, конкурси танцю, екскурсоводи-волонтери проводили екскурсії.
«Проект «Культурний хакатон» став переможцем конкурсу проектів Міністерства культури України «Малі міста – великі враження». Він покликаний не просто привернути увагу до Шарівської садиби, а й генерувати нові ідеї, які дозволять створити з парку унікальну локацію для проведення культурних подій та мистецьких перфомансів, – розповіла Юлія Світлична. – Зі своєї сторони робимо все, щоб привести садибу у належний стан. З обласного бюджету вже виділені кошти для проведення першочергових заходів з реконструкції. Також залучили до відновлення садиби іноземних партнерів, українсько-німецьку компанія «BASF».
Найближчим часом почнеться відновлення покрівлі та інженерних мереж палацу, а німецький хімічний концерн BASF допоможе з реконструкцією вхідної групи і оранжереї. На відновлення палацу з обласного бюджету спрямовано три мільйони гривень, аналогічну суму надасть також інвестор. Крім того, керівник продажів компанії BASF в Україні Андрій Касьян, в свою чергу, заявив, що концерн буде перераховувати по 25 гривень з кожного проданого літра засобів захисту соняшнику «Архітектор».
Завершився фестиваль виступами оркестру Сумського академічного театру ім. М.С.Щепкіна та Молодіжного академічного симфонічного оркестру «Слобожанський».