Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»
Селище Східниця на Львівщині відоме для кожного українця як бальнеологічний курорт. Сюди відпочивальники їдуть, аби попити тутешніх мінеральних вод. А відтепер вони ще й матимуть можливість розважитися в сучасному аквапарку. Його відкрили минулої середи.
Споруджувати аквапарк у Східниці взялися торік. Як поінформували в прес-службі облдержадміністрації, в це будівництво інвестували 26 мільйонів гривень. Заступник голови Львівської ОДА Оксана Стоколос-Ворончук щиро подякувала інвесторам, «які не втратили віру в Україну й надалі вкладають кошти в її розвиток та створюють нові робочі місця».
Доречно додати, що в аквапарку подбали про одні з найвищих водних гірок в Україні (24 метри). Є також екстремальна гірка з швидкісними поворотами, трійна швидкісна гірка, відкрита гірка у вигляді жолоба, спуск нею імітує сплав гірською річкою) та інші. Працюють басейни як для дорослих, так і для дітей.
В аквапарку сподіваються, що він стане місцем для приваблення туристів і візитівкою Карпат.