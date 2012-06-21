Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур’єр»
Через поширення захворюваності на грип та ГРВІ на Полтавщині закрили на карантин 75 шкіл, зокрема у школах міст Лубни й Миргород навчання призупинене до 14 лютого. Ще на два дні довше, до 16 числа включно, відпочиватимуть від уроків учні усіх шкіл Полтави, які й так на карантині із 5 лютого.
Як повідомили у Полтавській міській раді, заняття у закладах загальної середньої та позашкільної освіти будуть призупинені з 11 лютого по 16 лютого у зв’язку із перевищенням рівня захворюваності учнів та з метою збереження здоров’я дітей, дотримання вимог санітарного законодавства України щодо організації освітнього процесу.