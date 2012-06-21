Відкриття зробили в ході розкопок у Тренчинському замку, передає spectator.sme.sk.

Вчені знайшли рів, розташований на території кельтського поселення залізного віку. За словами археолога Юрая Малека, експерти виявили кераміку віком 2200 років, а також збережені після обрядів дрібні фрагменти кісток, скла і металеві злитки.

Два з них виявилися оплавленими головами маленьких скульптур, пояснили вчені. «Так як це місце жертвопринесення, усі предмети тут носять сліди впливу сильного нагрівання», – пояснив Малек.

У районі поселення виявлені десятки тисяч фрагментів кераміки, тисячі дрібних кісток і безліч розбитих бронзових, скляних і залізних предметів. Вчені вважають, що на цьому місці спалювалися тіла жертв або небіжчиків, пояснив Томаш Михалик з Тренчинського музею.

«Будь-яке жертовне місце – це місце, де люди проводять певні релігійні ритуали, невідомі нам сьогодні. Кельтські жертовні місця були місцями, де спалювали трупи і предмети», –каже Михалик.

Найцінніші знахідки – металеві предмети і два рельєфи у вигляді людських голів. Тренчинський музей планує представити ці об'єкти на огляд громадськості.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»