Адміністрація чинного президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа готує законопроект, який заборонить ароматизовані електронні сигарети на території всієї країни. Таким чином Білий Дім відреагував на інформацію, що куріння електронних сигарет є наслідком захворювання легенів зі смертельними наслідками.
Нині достовірно відомо про шість випадків, коли використання вейпа призвело до смерті в шести штатах. За даними центру з контролю і профілактиці захворювань США, на 6 вересня їм вдалося зареєструвати понад 450 захворювань на території 33 штатів, ймовірно, пов'язаних з вейпінгом.
Міністр охорони здоров'я Алекс Азар заявив, що адміністрація президента розробляє законопроект про заборону електронних сигарет, а найближчим часом уряд випустить керівництво, яке регулюватиме обіг цього типу продукції на ринку.
Міністр також розповів, що Управління з нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів завершує вилучення ароматизованих електронних сигарет із вільного ринку.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»