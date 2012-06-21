Завдяки гранту від міжнародників тут працює меблева майстерня Сергія Вахніна — єдина не тільки в селищі, а й у цілому районі. Облаштувати справу, яка забезпечує достатній регулярний дохід для його родини й допомагає людям, вдалося завдяки допомозі Норвезької ради у справах біженців (NRC).
Сергій Вахнін розповідає, що до початку воєнної агресії ремонтував і виготовляв меблі, навіть спробував себе в будівельній індустрії в сусідньому Луганську. Після початку бойових дій втратив роботу, доступ до обласного центру було обмежено, він змушений був на певний час виїхати з рідного селища.
Потім повернувся і звернувся по допомогу до NRC. Як повідомляє пресслужба NRC, на кошти двох грантів для розвитку бізнесу він придбав буровий верстат, компресор і пневматичний інструмент, а також спеціальний верстат для обрізування деревини, який запобігає утворенню відколів та іншим пошкодженням. Тепер підприємець і його команда виготовляють м’які й корпусні меблі. Вони проєктують, розраховують, закуповують матеріали та постачають.
«Ідея відкриття меблевої майстерні у Станиці Луганській з’явилася, коли люди, які поїхали через війну, стали повертатися. Меблі було пошкоджено уламками, вони розсохлися і згнили. Ніхто не займався цим. Я став єдиним постачальником таких послуг у селищі», — каже Сергій Вахнін.
Як повідомляє пресслужба NRC, усі необхідні матеріали надано 11 проєктам розвитку громадської інфраструктури в Луганській та Донецькій областях.
для «Урядового кур’єра»