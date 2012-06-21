За добу, що минула, в Києві ще 57 людей захворіли на коронавірус. З них шестеро медиків. На сьогодні, в столиці вже 5037 підтверджених випадків захворювання на COVID-19. Про це 30 червня на своїй сторінці у Фейсбук повідомив Київський міський голова Віталій Кличко.
За добу захворіли 24 жінки віком від 18 до 72 років і 32 чоловiка від 20 до 67 рокiв та восьмирічний хлопчик.
До лікарень міста госпіталізували 14 хворих. Інші лікуються вдома на самоізоляції під контролем медиків.
Одужали за минулу добу 11 киян. Загалом від початку пандемії коронавірус подолали 1563 жителя міста.
Найбільше випадків захворювання виявили в Дніпровському районі — 21. У Шевченківському — 16 та в Деснянському районі —10 випадків.
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«Урядового кур’єра»