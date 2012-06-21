Відповідаючи на запитання, які надіслали журналісти у онайн-режимі, столичний міський голова Віталій Кличко на брифінгу 26 березня, зокрема, повідомив, що нині в Києві хворих на коронавірус готові прийняти 7 базових лікарень, розрахованих на 400 ліжкомісць. У структурі інфекційних відділень передбачено 78 боксів. Реанімаційні ліжка забезпечено апаратами штучної вентиляції легенів, яких на сьогодні в столиці 380. Із них 93-у лікарнях, визначених опорними. За необхідності місто готове розгорнути додатково 7 тисяч медичних ліжок.
Міська влада забезпечила сімейних лікарів, службу невідкладної допомоги та всі медичні заклади експрес-тестами на виявлення коронавірусу. Станом на 26 березня, місто вже отримало 9 тисяч таких тестів. І їх закупівлю продовжать.
Він також повідомив, що нещодавно столична влада передала лікарням міста 39 нових карет швидкої допомоги, закуплених за бюджетні кошти столиці. Їх оснащено найсучаснішим обладнанням, зокрема і апаратами штучної вентиляції легенів.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»