Велика палата Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) у Страсбурзі розпочала слухання у міждержавній справі «Україна проти Росії» щодо обвинувачення російської сторони в порушенні Європейської конвенції з прав людини в окупованому Криму. Українську сторону представляє заступник міністра юстиції — уповноважений у справах ЄСПЛ Іван Ліщина.
Україна заявляє, що РФ здійснює контроль над Автономною Республікою Крим, яка є невід’ємною частиною нашої держави, з 27 лютого 2014 року. Це призвело до численних порушень Конвенції, цитує Укрінформ пресреліз ЄСПЛ щодо цієї справи. Серед конкретних порушень Україна вказує на вбивства з боку Росії українських військовослужбовців, правоохоронців і цивільних. Зазначено й випадки застосування тортур, неналежного поводження, протиправного утримання наших громадян.
Наше завдання — довести, що заперечення РФ необґрунтовані, її позиція протиправна, а справа прийнятна для розгляду по суті. Тому Україна просить суд застосувати всі правові інструменти, щоб не відбулося жодного правового визнання окупації Криму.