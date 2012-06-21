Нещодавно у центральній частині Сум, у сквері навпроти Іллінської церкви урочисто відкрили чотириметровий пам’ятник київському князеві Ярославу Мудрому. Виконаний із білого бетону за меценатські кошти, він привертає увагу містян і гостей обласного центру. Скульптор Руслан Торяник зафіксував видатного політичного і громадського діяча на тлі стилізованого храму Софії Київської. У правій руці князь тримає звід законів, а лівою опирається на меч.
Під час урочистого відкриття промовці наголошували на актуальності думок і заповіту великого князя. Адже на пам’ятнику викарбувано його слова, звернені до нащадків: «Якщо будете у ненависті жити, у сварках та бійках, то самі загинете і загубите землю своїх батьків та дідів, котрі здобували її трудом своїм великим».
До слова, пам’ятник встановлено поряд з вулицею, названою на честь Ярослава Мудрого.